​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede

Erdoğan’ı Türkler Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini otel önünde bekleyenleri selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ABD'li iş adamlarıyla bir araya geldi.Editör: Ahmet Şen