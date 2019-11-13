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Bu haber 13 Kasım 2019 12:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün akşam saatlerinde bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde birçok önemli başlık ele alınacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ABD'de Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.



 

Erdoğan’ı Türkler Karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisini otel önünde bekleyenleri selamladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ABD'li iş adamlarıyla bir araya geldi.





Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
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