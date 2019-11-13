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Bu haber 13 Kasım 2019 11:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı

İçişleri Bakanlığı, 4 belediye başkanını "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından görevden aldı.




 

Görevden Alınan Başkanların Yerine Kayyum Atandı

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı. HDP'li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak atandı. 


Tunceli'de ise Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu kayyum olarak atandı. Şırnak'ta ise HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı
​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı
Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.
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