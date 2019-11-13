​4 Belediye Başkanı Görevden Alındı

Görevden Alınan Başkanların Yerine Kayyum Atandı

İçişleri Bakanlığı, 4 belediye başkanını "silahlı terör örgütüne üye olmak ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından görevden aldı.Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır'ın HDP'li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı. HDP'li Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi kayyum olarak atandı.Tunceli'de ise Mazgirt ilçesine bağlı HDP'li Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi'nin yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu kayyum olarak atandı. Şırnak'ta ise HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.Editör: Ahmet Şen