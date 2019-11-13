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Bu haber 13 Kasım 2019 08:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşini kıskandı, güzellik merkezini silahla bastı: 1 ölü

Bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi iddiasıyla gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

​Eşini kıskandı, güzellik merkezini silahla bastı: 1 ölü

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 



 

Kıskançlık Krizine Girdi pompalı Tüfekle Yaraladı

İddiaya göre, Hasan Y., eşi S.Y.’ye ait olan güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan’ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartıştı. Mehmet Özkan’ın eşinin iş yerine bir kez daha geldiğini öğrenen Hasan Y. kıskançlık krizine girdi. Eşine ait iş yerine gelen Hasan Y. burada Mehmet Özkan’ı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan ağır yaralandı.




 

Yaralanan Şahıs Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mehmet Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Ekibi, silahlı saldırının gerçekleştiği iş yerinde incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Hasan Y.’nin cinayeti gerçekleştirdikten sonra bir otomobil ile kaçtığını tespit etti. Ekipler Hasan Y.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Özkan’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 





Editör: Ahmet Şen 
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