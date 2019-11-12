​Hilvan'da, Ergenlik ve Sınav Psikolojisi Eğitimi

Seminer Kişisel Gelişim Uzmanları Tarafından Verildi

Hilvan’da Gerçekleşen Seminer 5 Gün Devam Edecek

Öğrenci ve velilerin ortak bir değerde buluşturulması amacıyla Hilvan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Eğitim ailede başlar, Hilvan değişimi eğitimle yaşar' projesi kapsamında öğrenci ve velilerine sınav psikolojisi ile ilgili eğitim semineri verildi.Hilvan Mesleki ve Tekniki Kız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve diğer kurum amirleri ile birlikte öğrenci ve veliler katıldı. Psikolog, eğitimci ve kişisel gelişim uzmanı tarafından verilen seminerde, öğrencilerin okul dönemi ve sınav öncesinde nasıl ve ne şekilde başarı sağlayabileceklerinin yanında, velilerin de öğrencilere karşı yüklenmesi gereken sorumluluklar dile aktarıldı.Beş gün boyunca devam edecek seminerin ilk oturumuna katılan Hilvan Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, seminerde ele alınan düşünce ve davranış biçimi konularının öğrenci- veli ilişkisinde birbirini anlama ve karşılıklı destek olma konusunda önemli rol oynadığını belirterek, projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği geçenlere teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen