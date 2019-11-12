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Bu haber 12 Kasım 2019 19:32:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Son dakika: Ahmet Altan’a yakalama kararı

FETÖ’nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

​Son dakika: Ahmet Altan’a yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararının kaldırılmasına ilişkin itirazını değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Altan’ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti.


 

Ahmet Altan’a Yakalama Kararı Çıkarıldı

Tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 



 

Ne Olmuştu?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Son dakika: Ahmet Altan’a yakalama kararı
​Son dakika: Ahmet Altan’a yakalama kararı
FETÖ’nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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