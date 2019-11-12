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Bu haber 12 Kasım 2019 20:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Çekilen Dizi Tepkilere Neden Oldu! Halfeti Nerenin İlçesi?

24 Kasım Pazar akşamı ilk bölümü ile Star Tv ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan Güvercin dizisinin çekimleri Gaziantep’te başlamıştı. Dizinin portföyünün yazıldığı bazı haberlerde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olarak Gaziantep gösterilmesi tepkilere neden oldu.

​Çekilen Dizi Tepkilere Neden Oldu! Halfeti Nerenin İlçesi?

Zeugma’nın gizemli çingene kızı hikayesi anlatıldığı dizide Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine de yer verildi. Basında yer alan bazı haberlerde Halfeti’nin Gaziantep’in bir ilçesi olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu.



Dizinin portföyünün yazıldığı dizioyuncu.com isimli sitede Halfeti’nin Gaziantep’in ilçesi olarak belirtildi. Dizinin anlatıldığı söz konusu sitede; “Güvercin dizisi gibi çekim mekanı olarak Gaziantep’i seçen diziler arasında Karagül vardı. Karagül dizisi Gazantep Halfeti ilçesinde çekilmişti.” İfadelerine yer verildi.






 

Urfalılar Hariç Herkes Halfeti’yi Antep’in İlçesi Sanıyor

Tepkilerde; “Star Tv ekranlarında yeni bir dizi başlayacak “Güvercin” Dizi en önemli dizi mekanlarından biri olan aşmış şehir Gaziantepte çekiliyor. Diziden çok mekânları merak ediyordu insan, birde ne görelim, Zeugmanın Çingene Kızının aşkını film etmişler fakat Gaziantep’in eşsiz ilçesi Halfeti diye bahsetmişler. Sanırsam Urfalılar hariç herkes Halfeti’yi Antep’in ilçesi sanıyor...” ifadelerine yer verildi.


Dönem dönem yapılan bazı etkinliklerde de Gaziantep, etkinlik görsellerinde Halfeti’ye yer vererek sanki Şanlıurfa’nın değil de Gaziantep’in bir ilçesiymiş gibi gösterilmesi yine tepkilere neden olmuştu.




Editör: Ahmet Şen 
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​Çekilen Dizi Tepkilere Neden Oldu! Halfeti Nerenin İlçesi?
​Çekilen Dizi Tepkilere Neden Oldu! Halfeti Nerenin İlçesi?
24 Kasım Pazar akşamı ilk bölümü ile Star Tv ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan Güvercin dizisinin çekimleri Gaziantep’te başlamıştı. Dizinin portföyünün yazıldığı bazı haberlerde Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi olarak Gaziantep gösterilmesi tepkilere neden oldu.
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