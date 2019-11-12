​Çekilen Dizi Tepkilere Neden Oldu! Halfeti Nerenin İlçesi?

Urfalılar Hariç Herkes Halfeti’yi Antep’in İlçesi Sanıyor

Zeugma’nın gizemli çingene kızı hikayesi anlatıldığı dizide Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine de yer verildi. Basında yer alan bazı haberlerde Halfeti’nin Gaziantep’in bir ilçesi olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu.Dizinin portföyünün yazıldığı dizioyuncu.com isimli sitede Halfeti’nin Gaziantep’in ilçesi olarak belirtildi. Dizinin anlatıldığı söz konusu sitede; “Güvercin dizisi gibi çekim mekanı olarak Gaziantep’i seçen diziler arasında Karagül vardı. Karagül dizisi Gazantep Halfeti ilçesinde çekilmişti.” İfadelerine yer verildi.Tepkilerde; “Star Tv ekranlarında yeni bir dizi başlayacak “Güvercin” Dizi en önemli dizi mekanlarından biri olan aşmış şehir Gaziantepte çekiliyor. Diziden çok mekânları merak ediyordu insan, birde ne görelim, Zeugmanın Çingene Kızının aşkını film etmişler fakat Gaziantep’in eşsiz ilçesi Halfeti diye bahsetmişler. Sanırsam Urfalılar hariç herkes Halfeti’yi Antep’in ilçesi sanıyor...” ifadelerine yer verildi.Dönem dönem yapılan bazı etkinliklerde de Gaziantep, etkinlik görsellerinde Halfeti’ye yer vererek sanki Şanlıurfa’nın değil de Gaziantep’in bir ilçesiymiş gibi gösterilmesi yine tepkilere neden olmuştu.Editör: Ahmet Şen