​Şanlıurfa’da Tekeri Kopan Araç Otomobille Çarpıştı: 4 Yaralı

Tekeri Kopan Araç Kazaya Neden Oldu

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi.Sürücüsünün isminin henüz öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobilin tekerinin kopması sonucu karşı istikamete gelen 63 ABA 074 plakalı otomobille çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen