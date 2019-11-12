​İzmir, Akçakale’nin Destek Talebini Geri Çevirmedi

Akçakale Belediyesi, İzmir BŞB’den Destek İstemişti

Akçakale’nin Destek Talebi İzmir Tarafından Kabul Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı Kasım Ayı Toplantısı 1. birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde toplandı.Meclis toplantısında alınan kararda; Suriye sınırımızdaki Şanlıurfa iline bağlı Akçakale ilçesiyle dayanışma içerisinde olunacağı belirtildi.Akçakale Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında tüm araç, gereç, ekipman ve personellerin harekatın başarısı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine verdiğini, ilçelerine isabet eden havan, füze ve diğer mühimmatlardan dolayı sokak ve caddelerin temizliği ve onarımı için çeşitli taşıt ve iş makinelerine ihtiyaç duyduğunu belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek talebinde bulundu.İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir adet paletli ekskavatörün Şanlıurfa Akçakale Belediyesi'ne hibe edilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Akçakale’de yaşayan çocuk ve yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda ve kıyafet yardımı yapılması ve yardımların İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından karşılanması konusu da görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderildi.Editör: Ahmet Şen