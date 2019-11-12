​Şanlıurfa’nın Hayırsever Vatandaşı Yıldırım, Hayatını Kaybetti

Bozova Devlet Hastanesi için arazisini hibe eden, Enver YILDIRIM yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Ne Olmuştu?Dönemin Bozova Belediye Başkanı Hasan Arusoğlu, Bozova’da yapılması planlanan hastane için yer sıkıntısı olduğunu ve bunu hayırsever vatandaşların bağışı ile aştıklarını açıklamıştı. Bozova’da yaşayan Yıldırım ailesi o dönemlerde 75 yataklı hastane için arazilerini devlte hibe ederek Bozova’nın yeni hastaneye kavuşmasına destek olmuşlardı. Eski Başkan Arusoğlu, "Bozova'ya devlet hastanesi yapılması için karar alınmıştı, ancak devlet hastanesinin yapımı için yer lazımdı. Arazi sahipleri Yıldırım ailesi, yaklaşık 16 dönümlük bir yeri hastane yapımı için Sağlık Bakanlığına bağışladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Buraya hastane yapılıyor. Bu büyük bir hizmettir." İfadelerine yer vermişti.Editör: Ahmet Şen