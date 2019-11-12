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Bu haber 12 Kasım 2019 09:42:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" temalı ağaç dikme seferberliği devam ediyor.

​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm yurtta Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım günü saat 11:11’detüm Türkiye’de 2023 noktayla eş zamanlı olarak, Haliliye İlçemiz Beyaz Kuyu Arıtma Tesisleri (Okullar) bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 11 milyon fidandan ilçemizin payına düşen kısmı toprakla buluşturuldu.

Geleceğe Nefes temalı 11 milyon fidan dikme etkinliğine İlçemiz Kaymakamı Metin ESEN’de katıldı. 

Kaymakam Esen "Cennet yurdumuzun geleceğine nefes olmak için biz de gerek Kaymakamlığımız gerekse şahsımız ile bu güzel seferberliğine iştirak ettik. Ülke genelinde bereketli topraklarımıza emanet edeceğimiz 11 milyon fidan, bizden sonra gelecek nesillere bırakabileceğimiz mirasımızın en kıymetlisi olacak." ifadelerini kullandı. 

Daha yaşanabilir bir Dünya ile yaşamın daha kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak için herkesin bir şeyler yapması gerektiğini ifade eden ESEN yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyasına da dikkat çekti.

Esen kampanyaya katılımın devam ettiğini ve Milli Ağaçlandırma Seferberliğinin uzun bir süreç olduğunu belirtti, "Etkinlik tüm yurtta olduğunu gibi İlçemizde de ilgi gördü. Vatandaşlarımız "www.gelecegenefes.com" internet sayfası üzerinden, Türkiye'nin istediği bölgesinde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidanları sahiplenebiliyor ya da bağışta bulunabiliyor." ifadesini kullandı.
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​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek
​Haliliye Kaymakamlığından Ağaçlandırma Kampanyasına Tam Destek
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