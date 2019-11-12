​Ünlü Şefler Yalçınkaya ve Çitçi Şanlıurfa’da

Kaymakam Çelik, Yöresel Yemekleri Şeflere Tanıttı

Gençlerin Yemek Sektörüne Hizmet Etmek İçin Önünü Açacak

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik’in girişimleriyle, ilçede geçtiğimiz aylarda açılan Gastronomi Merkezi ve Gözlemevi, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.Kadın İstihdamına katkı sağlamak, Şanlıurfa’nın mutfak kültürünü canlı tutmak ve yöreye özgü yüzlerce yıllık gastronomi kültürünü koruma amaçlı faaliyetlerini sürdüren Gastronomi Merkezi ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Doğa Çitçi’yi ağırladı.Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un katıldığı akşam yemeğinde, konuklara Kurut Çorbası, Kaburga Dolması, Su Kabağının yanı sıra, Şıllık Tatlısı, Peynirli Tepsi Katmeri ve bulamaçta ikram edildi. Ünlü şefler, Harran Gastronomi Merkezinin lezzetlerine tam not verdi.Yemeğe ünlü şeflerin yanı sıra; İdil Çimrin, Abdullah Enes Karadayı, Yavuzcan Yazıcı, Sabriye Kocabalkan, Abdurrahman Acar’da katıldı.Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklama da ilçeye gelen misafirlere Mezopotamya olarak bilinen bölgeye ait yemeklerin ikram edildiğini söyledi. Çelik, köklü gastronomi kültürüne sahip olan ilçenin, merkez aracılığıyla uzun vadede gençlerin yemek sektörüne hizmet etmesinin de önünü açacağını söyledi.Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Doğa Çitçi, merkezin çok önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen