​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi

Tüm Türkiye’nin ülkeyi ağaçlandırma kampanyasına binlerce insan katılıp, milyonlarca fidan diktiler. Şanlıurfa’da da fidanların toprakla buluşması gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu kampanyaya Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da katıldı.Öztoprak, yaptığı açıklamada; “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, #GelecegeNefes olmak için hakim ve savcılarımız ile denetimli serbestlik yükümlülerimiz birlikte fidan dikimini gerçekleştirdik.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen