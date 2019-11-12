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Bu haber 12 Kasım 2019 15:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı , 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı. Hakim ve savcılarla fidan dikimi için bir araya gelen Başsavcı Tolgahan Öztoprak, fidan dikimi öncesi Şanlıurfa Adliye önünde fidan dağıtımı da gerçekleştirdi.

​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi

Tüm Türkiye’nin ülkeyi ağaçlandırma kampanyasına binlerce insan katılıp, milyonlarca fidan diktiler. Şanlıurfa’da da fidanların toprakla buluşması gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlatmış olduğu kampanyaya Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da katıldı.

Öztoprak, yaptığı açıklamada; “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, #GelecegeNefes olmak için hakim ve savcılarımız ile denetimli serbestlik yükümlülerimiz birlikte fidan dikimini gerçekleştirdik.” İfadelerine yer verdi.








Editör: Ahmet Şen 
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​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı , 11 Kasım’da gerçekleştirilen fidan dikimine katıldı. Hakim ve savcılarla fidan dikimi için bir araya gelen Başsavcı Tolgahan Öztoprak, fidan dikimi öncesi Şanlıurfa Adliye önünde fidan dağıtımı da gerçekleştirdi.
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