Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 12 Kasım 2019 13:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Tır Kaza Yaptı! 400 Kova Boya Yola Savruldu

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.

​Tır Kaza Yaptı! 400 Kova Boya Yola Savruldu

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Bolu’nun Ünye İlçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzeri Ünye Nuriye Mahallesi mevkisinde Giresun istikametine gitmekte olan Uğur Dizdar (29) idaresindeki 28 AAE574 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. 



 

Yol Beyaza Boyandı

Kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu bir saat trafiğe kapatıldı. Tırda bulunan yaklaşık 400 bidon boya yola savrulurken, asfalt adeta beyaza boyandı.

Kaza sonrası yaralanan sürücü Uğur Dizdar sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Hakim Sandığı Sevgilisi Kabusu Oldu
​Hakim Sandığı Sevgilisi Kabusu Oldu
Kendisini ‘hakim’ olarak tanıtan sevgilisinin evli ve dolandırıcı olduğunu öğrenen genç kadın ayrılmak isteyince darp edildi. Uzaklaştırma kararını ihlal edip kendisini rahatsız eden şahıstan kurtulamayan N.O., yetkililerden yardım isteyerek “Ben nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Sesimi nasıl duyurmam gerekiyor bilmiyorum. Ölmem mi gerekiyor” dedi.
​Tır Kaza Yaptı! 400 Kova Boya Yola Savruldu
​Tır Kaza Yaptı! 400 Kova Boya Yola Savruldu
Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, yol geçişleri ise tek şeritten verildi.
Havalimanında Korkunç Kaza! Bacağı Uçağın Tekerlerine Sıkıştı
Havalimanında Korkunç Kaza! Bacağı Uçağın Tekerlerine Sıkıştı
Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen feci kazada yer hizmeti personelinin bacağı uçağın iniş takımları arasına sıkıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan personelin ameliyata alındığı öğrenildi.
​İmamoğlu Sinirlendi: Elini indir, haddini bildiririm sana
​İmamoğlu Sinirlendi: Elini indir, haddini bildiririm sana
İBB Meclisi'ndeki oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine İmamoğlu kızdı. İmamoğlu, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bildiririm sana" dedi.
​Kaza Yapan Tırdaki Sıfır Otomobiller Hurdaya Döndü
​Kaza Yapan Tırdaki Sıfır Otomobiller Hurdaya Döndü
seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2’si yola savrularak hurdaya döndü.
​Ahmet Davutoğlu'nun Partisinin Adı ve Kuruluş Tarihi Belli Oldu
​Ahmet Davutoğlu'nun Partisinin Adı ve Kuruluş Tarihi Belli Oldu
Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin bugünkü yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin tarihini ve adını açıkladı.
​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim
​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim
Uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Uzan, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" ifadelerine yer verdi.
​MEB Kitabında Uygur Alfabesi Yerine İsrail’de Kullanılan İbrani Alfabesi Yayımlandı
​MEB Kitabında Uygur Alfabesi Yerine İsrail’de Kullanılan İbrani Alfabesi Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sosyal bilgiler kitabında Uygur alfabesi yerine İbrani alfabesi yer aldı.
​Çiftçilere 284 Milyon Liralık Destek
​Çiftçilere 284 Milyon Liralık Destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiğ süt, malak, kırsal kalkınma ve tohum-fidan desteği adı altında üreticilere toplam 284 milyon liralık ödeme yapacaklarını bildirdi.
​Şanlıurfa Barosu’ndan Okulda İstenmeyen Otizmli Çocuklara Destek
​Şanlıurfa Barosu’ndan Okulda İstenmeyen Otizmli Çocuklara Destek
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve 80 baro, Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların, otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından yuhalanması ile ilgili ortak açıklama yayınladı.
​Soylu Açıkladı: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
​Soylu Açıkladı: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Soylu yaptığı açıklamada; “Karayılan’ı ölü yılan haline getireceğiz” dedi.
Burhan Kuzu Hakkında Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu
Burhan Kuzu Hakkında Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu
Türkiye siyaseti bir bakanın uluslararası lobicilik faaliyetleri yaparak kazanç sağladığı iddialarını konuşurken bir başka iddia daha düştü. AKP Esenler Eski Belediye Meclis Üyesi, AKP'li Burhan Kuzu hakkında 'dolandırıcılıktan' suç duyurusunda bulundu.
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
​Urfa Cumhuriyet Başsavcısı da Şehrimizi Yeşillendirdi
​Hakim Sandığı Sevgilisi Kabusu Oldu
​Hakim Sandığı Sevgilisi Kabusu Oldu
​Tır Kaza Yaptı! 400 Kova Boya Yola Savruldu
​Tır Kaza Yaptı! 400 Kova Boya Yola Savruldu
Havalimanında Korkunç Kaza! Bacağı Uçağın Tekerlerine Sıkıştı
Havalimanında Korkunç Kaza! Bacağı Uçağın Tekerlerine Sıkıştı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:30
Güneş
06:53
Öğle
12:14
İkindi
15:01
Akşam
17:25
Yatsı
18:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿