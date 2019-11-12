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Bu haber 12 Kasım 2019 11:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Üniversite Öğrencilerinin Kaldığı Yurt Önünde Taciz!

Üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

​Üniversite Öğrencilerinin Kaldığı Yurt Önünde Taciz!

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu 33 yaşındaki Y.G. olduğu tespit edildi. 


 

Sapık Şahıs Şafak Baskınıyla Tutuklandı

Polis ekipleri ikametine yaptığı şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Üniversite Öğrencilerinin Kaldığı Yurt Önünde Taciz!
​Üniversite Öğrencilerinin Kaldığı Yurt Önünde Taciz!
Üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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