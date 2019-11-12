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Bu haber 12 Kasım 2019 09:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​İmamoğlu Sinirlendi: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'ndeki oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine İmamoğlu kızdı. İmamoğlu, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bildiririm sana" dedi.

​İmamoğlu Sinirlendi: Elini indir, haddini bildiririm sana

İBB Meclisi'nin Kasım Ayı birinci oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında yapılıyor. Oturumda ilk sözü İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan aldı.



 

"Damadın Dediği Gibi"

Konuşmasında ekonomik gelişmeleri eleştiren Özkan, Berat Albayrak'ı kaydederek "Damatın dediği gibi" şeklinde bir ifade kullandı. Özkan'ın bu sözleri AK Parti sıralarından tepki çekti.



 

İmamoğlu: Elini İndir, Sakin Ol

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondan yükselen "Sen ne bağırıyorsun" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bil. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.




Editör: Ahmet Şen 

 
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​İmamoğlu Sinirlendi: Elini indir, haddini bildiririm sana
​İmamoğlu Sinirlendi: Elini indir, haddini bildiririm sana
İBB Meclisi'ndeki oturumda İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşması sırasında AK Parti sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine İmamoğlu kızdı. İmamoğlu, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bildiririm sana" dedi.
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