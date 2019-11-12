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Bu haber 12 Kasım 2019 00:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu. Olayı soruşturan polis, İngiliz'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

​Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay, sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Kılıçali Paşa Mescidi Sokak'ta yaşandı. Eşi ile birlikte yaşayan Le Mesurier'in cesedi sokakta bulundu. Olayı soruşturan polis ekipleri, Le Mesurier'in yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini, vücudunda kırıklar olduğunu belirledi. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Le Mesurier'in eşi ile birlikte uzun süredir antidepresan ilaçlar kullandığını belirleyen polis ekipleri, intihar ihtimal üzerinde duruyor.




 

İstanbul Valiliği'nden eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu İlçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.




 

Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşinin ifadesi ortaya çıktı

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier İstanbul'da sokak ortasında ölü bulundu. Mesurier'in İsveçli eşi polise verdiği ilk ifadede; eşi ile birlikte uyku ilacı kullandıktan sonra uyuduklarını, sabah kapının çalınmasıyla eşinin öldüğünü gördüğünü söyledi.
 




Editör: Ahmet Şen  
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Asayiş
​Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu
​Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu
Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu. Olayı soruşturan polis, İngiliz'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
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