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Bu haber 11 Kasım 2019 17:22:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Geleceğe Nefes İçin On Binlerce Ağaç Dikildi

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında Şanlıurfa’da ağaç dikimi gerçekleştirildi.

​Şanlıurfa’da Geleceğe Nefes İçin On Binlerce Ağaç Dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Şanlıurfa’da da ağaç dikimi gerçekleştirildi. Kentte 25 noktada 287 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.




 

“Gayret edersek Evliya Çelebi'nin gördüğü Urfa'yı oluşturabiliriz”

Fidan dikimi gerçekleştirerek kampanyaya destek veren tüm Şanlıurfa halkına teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Evliya Çelebi 'Ben Urfa'dan geçtiğimde ağaçlardan dolayı gökyüzünü göremez oldum' der. İnşallah biz gayret edersek Evliya Çelebi'nin gördüğü Urfa'yı oluşturabiliriz. Urfa bunu istiyor. Bu artan sıcaklıklara karşı bizlerin mutlaka ağaç dikmesi gerekiyor. Herkesin ağaç dikmesi için buradan çağrımı yineliyorum. Bu kampanya ile tüm Türkiye'de aynı anda ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu bir millet olmanın duygusunu da bizlere veriyor. Millet demek aynı duyguyu birlikte yaşamaktır. Bugün de bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. Bu bakımdan katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de kentin daha çok yeşillendirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılacağını belirtti.





 

Çok Sayıda Kamu Görevlisi ve Çok Sayıda Vatandaş Katıldı

Kampüs Okulları alanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.






Editör: Ahmet Şen 
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