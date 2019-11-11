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Bu haber 11 Kasım 2019 13:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaymakam Duman, TUBİTAK İçin Hazırlanan Projeleri İnceledi

Hilvan Kaymakamı Furkan Duman TUBİTAK 4006 Fuarı açılışını yaptı.

​Kaymakam Duman, TUBİTAK İçin Hazırlanan Projeleri İnceledi

Hilvan kaymakamı Furkan Duman, Hilvan Kuskunlu Mehmet Torgut Ortaokulu’nda düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını yaptı. Kaymakam Duman, fuara hazırlanan öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. 


 

Projede Emeği Geçenler Tebrik Edildi

Hilvan Kaymakamlığı konu hakkında şu ifadelere yer verdi;

“Kaymakamımız Furkan Duman, Kuskunlu Mehmet TORGUT Ortaokulunda düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarının açılışını yaparak Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan çalışmaları inceleyip kendilerinden bilgi aldı. Fuarda emeği geçen İdareci, Proje Yürütücüsü ve Öğrencileri tebrik ediyoruz.”


















Editör: Ahmet Şen 
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