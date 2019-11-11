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Bu haber 11 Kasım 2019 10:36:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Gerçekleşen Model Uçak Yarışması Sona Erdi

Şanlıurfa THK Şube Başkanlığı ve Haliliye Belediye Başkanlığının 3-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlemiş oldukları. Model uçak kurslarını başarıyla tamamlayan öğrenciler yarışmaya katılıma haklarını elde etmişlerdi.

​Şanlıurfa’da Gerçekleşen Model Uçak Yarışması Sona Erdi

Yükseliş koleji amfisinde yapılan yarışmada ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgisi vardı. Ayrıca Halilye belediye başkanı Mehmet Canpolat,THK Şanlıurfa Şube Başkanı Murat Akaltun, Yükseliş koleji yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Sezer ve bir çok kurum kuruluş temsilcileri de yarışmaya katılanlar arasındaydı.



 

250 Öğrenci Kendi Yaptığı Uçaklarla Yarışmaya Katıldı

Şanlıurfa’da ilk kez gerçekleştirilen model uçak yarışmasına 250 öğrenci kendi yaptıkları uçaklarla kıyasıya mücadele ederek dereceye girmeye çalıştılar. Model uçak yarışması Minikler, Yıldızlar ve Gençler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 



 

Şanlıurfa’da Model Uçak Yarışma Sonuçları

Model uçak yarışmasında dereceye öğrenciler;
Minikler Kategorisinde. 1.Umut Sezer 2. Hasan Kaplan 3.Emirhan Göncüoğlu 3.Zanyar Polat. 

Yıldızlar Kategorisinde. 1.Ali Galip Dönmez 2. Ramazan Polat 3. Nurullah Dövücü 3. Ramazan Can Ggüçtekin. 

Gençler Kategorisinde. 1.İbrahim Billurcu 2. Fatih Coşandal 3. Doğa Yilmaz 3. Deniz Göngen,

Dereceye giren öğrenciler madalya, kupa ve ödül aldılar.








Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Haliliye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa THK Şube Başkanı Murat Akaltun ve Yükseliş koleji yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Sezer verdiler. Ödül töreninde Haliyle belediye başkanı Mehmet Canpolat ve Yükseliş koleji yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Sezer tarafından THK Şanlıurfa Şube Başkanı, Kıck Boks Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun’a Şanlıurfa’da spora ve havacılığa katkılardan dolayı birer plaket taktım edildi.


 

Şanlıurfa'da Bir İlk Gerçekleşti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarının önemine vurgu yapan Canpolat, Bundan sonrada inşallah Haliliye belediyesi olarak bu ve buna benzer etkinliklerin yapılması hususunda çalışmalarına devam edeceğini  destek vereceklerini ayrıca geleceğimiz olan çocuklarımıza havacılık sevgisini aşılamak amacıyla THK Şanlıurfa Şube Başkanlığımız ile beraber havacılık bağlamında ortak projelerinin sürdürüleceğini aktaran Canpolat, Çünkü gelişen, değişen ve dönüşen.  Dünyada geleceğin en iyi mesleğinin havacılık olacağını söyledi.”

THK Şanlıurfa Şube Başkanı Murat Akaltun, Madalya töreninde yaptığı konuşmada. Bizim buradaki temel aracımız Şanlıurfa’da havacılık bilincini ve kültürünü geliştirmek olduğunu belirten Akaltun, İlimizde ilk defa gerçekleştirilen model uçak  kursuna ve yarışmasına halkımızın yoğun ilgi göstermesinin önemli olduğunun altını çizen Akaltun, Thk Şanlıurfa Şube Başkanlığımız ve Haliliye belediye başkanlığımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz model uçak kursumuz ve yarışmamız gayet güzel, centilmence  ve ahenk içerisinde geçtiğini vurgulayan Akaltun, Kadim Şehri Urfa’mızda bundan sonrada havacılıkla ilgili olarak organizasyonlar devam edeceğini anlatan Akaltun, Pilotluğun ilk adımı olan model uçak kursumuz ve yarışmamıza katkı sunan ve sürekli yanımızda olan Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat ve Yükseliş koleji yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Sezer’e teşekkür ederim.”dedi. 








Editör: Ahmet Şen 
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