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Bu haber 11 Kasım 2019 10:19:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Düğün Dönüşü Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa’da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

​Şanlıurfa’da Düğün Dönüşü Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Akabe Yokuşu'nun Şahin Tepesi mevkisinde yaşandı. 



 

Takla Atan Otomobilde 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Batıkent Mahallesi'ndeki düğünden dönenlerin içinde bulunduğu Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Mesut Özçur (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mesut Özçur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



 

Şanlıurfa’da Kaza Sonucu Yol Trafiğe Kapandı

Olay yerine giden polis ekipleri, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı. Yolun temizlenmesi ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen 
 
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