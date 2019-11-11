​Ezanı dinlerken 3.kattan düşen yaşlı kadın öldü

Tansiyon ve Alzheimer Hastası Yaşlı Kadın Camdan Düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük’ün Yeşil Mahalle Şafak Sokak'ta meydana geldi.Ayşa Aynacıoğlu isimli 87 yaşındaki yaşlı kadın, iddiaya göre, sabah ezanını dinlemek için cama çıktı. Tansiyon ve Alzheimer hastası yaşlı kadın o sırada dengesini kaybedip düşerek yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen