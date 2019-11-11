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Bu haber 11 Kasım 2019 10:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaza Yapan Tırdaki Sıfır Otomobiller Hurdaya Döndü

seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2’si yola savrularak hurdaya döndü.

​Kaza Yapan Tırdaki Sıfır Otomobiller Hurdaya Döndü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa TEM Otoyolu Çaydurt mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 



 

Sıfır Model 8 Otomobil Hurdaya Döndü

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den aldığı sıfır model 8 adet otomobili Mersin'e götüren Mehmet Uğur idaresindeki 06 JSY 73 plakalı tır, seyir halinde olduğu sırada dorse kısmı çekici bölümünden ayrıldı. Lüks otomobillerin bulunduğu dorsenin çekiciden ayrılmasıyla yolda sürüklenen tır, ters yöne dönerek refüje çıkarak durdu. Kazada, sıfır model otomobillerden 2'si yola savrularak kullanılamaz hale geldi. Tırda bulunan diğer 6 otomobilde ise maddi hasar oluştu.



 

Yola Savrulan Araçlar Çekici İle Kaldırıldı

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Uğur'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve çok sayıda çekici sevk edildi. Yola savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, tırda bulunan otomobiller ise, kontrollü bir şekilde indirildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.





Editör: Ahmet Şen 
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​Kaza Yapan Tırdaki Sıfır Otomobiller Hurdaya Döndü
​Kaza Yapan Tırdaki Sıfır Otomobiller Hurdaya Döndü
seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yapan tırın taşıdığı sıfır model lüks otomobillerden 2’si yola savrularak hurdaya döndü.
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