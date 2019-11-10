Husumetli komşu Arabayı Ateşe Verdi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Durhanlı köyünde yaşayan M.A, yaklaşık bir ay önce Ş.Ö'nün (33) karışmış olduğu kavgayı ayırmak istedi. iddiaya göre, bu sırada M.A, Ş.Ö'den tokat yedi. Aradan bir ay geçmesine rağmen Ş.Ö'nün kendisinden özür dilememesi üzerine M.A, komşusu Ş.Ö'nün otomobilinin üzerine benzin dökerek yaktı.

Arabayı Ateşe Veren Komşu Gözaltına Alındı

İlçeye bağlı Durhanlı köyünde Ş.Ö'nün otomobili yanmış, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale gelmişti. Olayın ardından yapılan soruşturmada olayı Ş.Ö'nün komşusu M.A'nın gerçekleştirdiği belirlenerek, şahıs gözaltına alınmıştı.





Editör: Ahmet Şen

