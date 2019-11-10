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Bu haber 10 Kasım 2019 15:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadın Cinayeti! Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

​Kadın Cinayeti! Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde İzmir’in Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 6211 sokaktaki bir evde meydana geldi. 



 

İki Çocuk Annesi Eşini Öldürdü

İddiaya göre T.Ç. isimli bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Seda Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Seda Ç., bulunduğu evden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. T.Ç. bunun üzerine eşi Seda Ç.'yi pompalı tüfekle sırtından vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Seda Ç.'yi gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seda Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Kadın Cinayeti! Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü
​Kadın Cinayeti! Karısını Pompalı Tüfekle Öldürdü
Bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
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