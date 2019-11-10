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Bu haber 10 Kasım 2019 12:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Personeli Tarihi Eserle Yakalandı

Eski döneme ait tarihi eser olduğu öğrenilen üzerinde gümüş sikkeler bulunan kemer ele geçirildi.

​Belediye Personeli Tarihi Eserle Yakalandı

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ilçede ikamet eden ve bir belediyede görevli D.C'nin evinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeli kemerin olduğuna yönelik istihbarat çalışmaları sonucu evinde arama yapıldı. Aramalarda eski döneme ait olduğu öğrenilen üzerinde birçok sikke bulunan kemer ele geçirildi.



Operasyon sonrası şüpheli D.C gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan D.C daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Eski döneme ait tarihi eser olduğu öğrenilen üzerinde gümüş sikkeler bulunan kemer ele geçirildi.
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