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Bu haber 10 Kasım 2019 09:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Uyuşturucu Paylaşma Kavgası Ölümle Bitti

İddialara göre, uyuşturucu paylaşma mevzusu yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan bir şahıs hayatını kaybetti. Katil zanlısı olduğu iddia edilen Umut Y. isimli şahıs polis tarafından aranırken, olayla ilgili kavga esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

​Uyuşturucu Paylaşma Kavgası Ölümle Bitti

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 


 

Uyuşturucu Meselesinde 1 Kişi Bıçaklanarak Öldü

İddialara göre, aynı evde kalan Umut Y., arkadaşı Eray Kaplan ile uyuşturucu paylaşma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine odada bulunan Umut Y., iddialara göre Kaplan’ı bıçakladı. Evde kalan diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Kaplan’ın öldüğünü belirledi. Kaplan'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası polis evde bulunan 4 şahsı gözaltına aldı. Cinayetin katil zanlısı olduğu öne sürülen ve olaydan sonra kaçan Umut Y.’nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Umut Y. ile diğer arkadaşlarının cinayetin işlendiği evi uyuşturucu ticareti yapmak için kullandıkları öne sürüldü.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Uyuşturucu Paylaşma Kavgası Ölümle Bitti
​Uyuşturucu Paylaşma Kavgası Ölümle Bitti
İddialara göre, uyuşturucu paylaşma mevzusu yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan bir şahıs hayatını kaybetti. Katil zanlısı olduğu iddia edilen Umut Y. isimli şahıs polis tarafından aranırken, olayla ilgili kavga esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
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