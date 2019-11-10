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Bu haber 10 Kasım 2019 08:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

​İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Olay akşam saatlerinde Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yenimahalle’de meydana geldi. 



 

Silahlı, Taşlı Sopalı Kavgada 1 Kiş Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna kurşun isabet eden yaralılardan 32 yaşındaki Vecdi Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
​İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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