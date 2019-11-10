​Ahmet Davutoğlu'nun Partisinin Adı ve Kuruluş Tarihi Belli Oldu

Ahmet Davutoğlu’nun Partisinin ismi Nedir?

Davutoğlu’nun Partisi Ne Zaman Kurulacak?

Günboyu gazetesi yazarı Fatih Ergin, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurma hazırlıklarını köşesine taşıyarak şunları ifade etti;“Her iki ismin de kuracakları partiler toplumsal bir beklenti haline gelmiş değil. Yeni parti hareketleri, AKP içerisindeki hesaplaşmaların ürünü olmaktan öteye henüz geçemedi.” Diyen Ergin, Davutoğlu’nun partisinin adını ve kurulacağı tarihi açıkladı.Ergin, bugünkü köşe yazısında;“Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin ismi ve logosu üzerinde ise 4 ajans çalışıyormuş. "Umut ve Aydınlık Partisi" bu isimler arasında şimdiye kadar en çok öne çıkan isim olmuş. Eski AKP'li isim, "Umut ve aydınlığın Türkiye'nin bugünkü tablosunda en çok ihtiyaç duyulan şeylerden olduğuna inanıyoruz. O yüzden 'Umut ve Aydınlık Partisi' ismi diğer isimlere göre daha çok aklımıza yattı. Bu şekilde bir parti adının halkta da karşılık bulacağını düşünüyoruz" dedi. Ancak ajansların çalışmasını sürdürdüğünü de vurgulayarak, bu ismin değişebileceğini de kaydetti.” İfadelerine yer verdi.Davutoğlu’nun kuracağı partinin hangi tarihte açıklanacağı da büyük merak konusu haline gelmişti. Köşe Yazarı Ergin, konu hakkında şu ifadelere yer verdi;“Eski AKP'li isim, Davutoğlu'nun partisini ne zaman kuracağı ve partinin adının ne olacağına dair de konuştu. Davutoğlu'nun partiyi 20 Kasım tarihinde açıklamayı düşündüğünü söyledi. "20 Kasım tarihinin özel bir anlamı var mı" şeklindeki soruma, bildiği kadarıyla 20 Kasım tarihinin özel bir anlamı olmadığını, oluşturdukları takvimde belirledikleri tarihin 20 Kasım olduğunu ifade etti. Tabii bu tarihin, duruma göre birkaç gün, hatta Aralık ayında da olabilecek başka bir tarihle değişme ihtimalinden de bahsetti. Ancak planlanan tarihin 20 Kasım olduğunu vurguladı.”Editör: Ahmet Şen