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Bu haber 09 Kasım 2019 23:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim

Uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Uzan, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" ifadelerine yer verdi.

​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Oda TV'de yayınlanan yazısında uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.



 

Cem Uzan Rizgar Estiren Önemli Bir Siyasi Figürdü

Bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü yeniden hatırlatan Önkibar, Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:
"Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star’ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü."



 

Cem Uzan, Türkiye'ye Dönüyor

Önkibar, Uzan'ın ifadelerinden bazı başlıkları okurlarına şu şekilde aktardı:


- İki ay içinde ülkeme döneceğim.

- Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım.

- İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.

- Bundan sonda tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet.

- Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerle hapse girmekten imtina etmem.




 

Uzan: Yargısal Konularda Hiç Bir Sorun Yok

Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında da şu ifadeyi kullandığını belirtti:
"Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım... Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."



Editör: Ahmet Şen 
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​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim
​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim
Uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan, iki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Uzan, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" ifadelerine yer verdi.
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