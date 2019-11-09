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Bu haber 09 Kasım 2019 18:46:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber

Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ocakoğlu, Aksaray’da otizmli çocukların yaşadığı üzücü olaydan sonra Şanlıurfa Otizmli Ve Zihinsel Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.

​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber

Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ocakoğlu, Aksaray’da otizmli çocukların yuhalanması ve okulda istenmemesinden sonra otizmli bireylerin yanında olduklarını ve onlara desteklerinin tam olduklarını göstermek için Şanlıurfa Otizmli Ve Zihinsel Engelliler Derneği’ne ziyarette bulundu.


 

Şanlıurfa Büyükşehir Sekreterliği Boşaltılsın Dedi

MHP Şanlıurfa İl Teşkilat Başkanı Ocaklıoğlu yaptığı açıklamada; “Aksaray’da otizmli evlatlarımıza karşı yapılan üzücü olay dolayısı ile, Şanlıurfa otizmli ve zihinsel engelliler derneğimizi ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında maalesef üzücü bir bilgiye daha ulaştık, Şanlıurfa BŞ,sekreterliği tarafından zihinden engelliler derneğine gönderilen bir yazı ile 15 gün içersinde dernek binasını boşaltılması istenmekte,bu olayda Aksaray’daki olay kadar içimizi acıttı. Ama her şarta bu engeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu verdikleri mücadelede yalnız olmadıklarını, Şanlıurfa kamuoyuna saygıyla duyururum.”




Editör: Ahmet Şen 


 
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​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber
​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber
Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ocakoğlu, Aksaray’da otizmli çocukların yaşadığı üzücü olaydan sonra Şanlıurfa Otizmli Ve Zihinsel Engelliler Derneği’ni ziyaret etti.
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