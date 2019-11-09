​Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı Ocakoğlu, Otizimli ve Engelli Bireylerle Beraber

Şanlıurfa Büyükşehir Sekreterliği Boşaltılsın Dedi

Şanlıurfa MHP İl Teşkilat Başkanı İbrahim Ocakoğlu, Aksaray’da otizmli çocukların yuhalanması ve okulda istenmemesinden sonra otizmli bireylerin yanında olduklarını ve onlara desteklerinin tam olduklarını göstermek için Şanlıurfa Otizmli Ve Zihinsel Engelliler Derneği’ne ziyarette bulundu.MHP Şanlıurfa İl Teşkilat Başkanı Ocaklıoğlu yaptığı açıklamada; “Aksaray’da otizmli evlatlarımıza karşı yapılan üzücü olay dolayısı ile, Şanlıurfa otizmli ve zihinsel engelliler derneğimizi ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında maalesef üzücü bir bilgiye daha ulaştık, Şanlıurfa BŞ,sekreterliği tarafından zihinden engelliler derneğine gönderilen bir yazı ile 15 gün içersinde dernek binasını boşaltılması istenmekte,bu olayda Aksaray’daki olay kadar içimizi acıttı. Ama her şarta bu engeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu verdikleri mücadelede yalnız olmadıklarını, Şanlıurfa kamuoyuna saygıyla duyururum.”Editör: Ahmet Şen