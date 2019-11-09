Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Kasım 2019 21:00:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Bursalı Börekçiden Şanlıurfa’ya 250 Kilo Kol Böreği

Bursa’da bir börekçi sınırda görev yapan askerler için 250 kilogram kol böreği yaptı. Börek yapımında asker anneleri de yardım etti. Börekler dualarla sınırdaki Mehmetçiğe yollandı.

​Bursalı Börekçiden Şanlıurfa’ya 250 Kilo Kol Böreği

Bursa’da bir börekçi asker anneleriyle hazırladığı 50 tepsi kol böreğini sınırda görev yapan askerlere gönderecek. Osmangazi Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra asker aileleri katıldı. Protokolün de sembolik olarak hazırladığı kol börekleri fırında pişirildikten sonra Şanlıurfa Akçakale’ye gönderilmek üzere midibüse yüklendi. Asker anneleri ve protokol üyeleri asker selamı göndermeyi de ihmal etmedi.






 

Asker Anneleriyle 50 Tepsi Börek Yapıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Akçakale’ye gönderilmek üzere asker anneleriyle hazırlanan 50 tepsi böreğin organizasyonunu yaptık. Türkiye olarak önemli bir sürecin içindeyiz. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle dünyada kurulmak istenilen bir oyunu bozuyoruz. Bu anlamda dualarımız, desteklerimizi askerlerimize yolluyoruz” dedi.






 

Bizler Askerlerimizin Yanındayız 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “40 yıldır Türkiye’yi hedef alan terör örgütü vasıtasıyla bunu başaramayan emperyalist zihniyete karşı, Türk milleti ve ordumuz gereken cevabı verdi, veriyor. Ordumuzun arkasında millet olduğu sürece kimse kötü emellerini ulaşamayacaktır. Biz bugün börek yaptık ama aslında bunun altındaki düşünce, biz toplum olarak askerimizin yanında olduğumuzu göstermektir” diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, ülkenin doğusunda birlik ve beraberliğin sürmesi için askerlerin görev yaptığını belirterek, “Buradan gidecek olan malzemelerin en kısa zamanda yerine ulaşmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.








 

250 Kilogram Börek için 2 Gün Hazırlık Yapıldı

Börek ustası Hasan Acar, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini ifade ederek, “Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız, asker annelerimizle çok güzel bir çalışma yaptık. Yola çıkacağız ve askerlerimize böreğimizi dağıtacağız. Her zaman yanlarındayız. Ben 3-4 günlük böreğimin tamamını oraya gönderiyorum. 250 kilogram börek için 2 gündür hazırlık yaptık. Karınca kararınca Bursa’mızın böreğini askerlerimize ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.

Börekler dualarla araca yüklenirken, protokol mensupları ve asker anneleri de asker selamı verdi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Ceylanpınar’a Zırhlı Araçlar Sevk Edildi
​Ceylanpınar’a Zırhlı Araçlar Sevk Edildi
Suriye'nin Rasulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar ve bloklar sevk edildi.
​Bursalı Börekçiden Şanlıurfa’ya 250 Kilo Kol Böreği
​Bursalı Börekçiden Şanlıurfa’ya 250 Kilo Kol Böreği
Bursa’da bir börekçi sınırda görev yapan askerler için 250 kilogram kol böreği yaptı. Börek yapımında asker anneleri de yardım etti. Börekler dualarla sınırdaki Mehmetçiğe yollandı.
​Vekil Özyavuz, Akçakale ve Ceylanpınar Halkı için Devletten Destek İstedi
​Vekil Özyavuz, Akçakale ve Ceylanpınar Halkı için Devletten Destek İstedi
MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfalı vatandaş ve esnafların sorunlarını TBMM’de gündeme getirdi.
​Şanlıurfa’da 333 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi! 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
​Şanlıurfa’da 333 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi! 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
Şanlıurfa’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.
​Dicle Elektrik'ten Siverek'e 4 Milyon 600 Bin Liralık Yatırım
​Dicle Elektrik'ten Siverek'e 4 Milyon 600 Bin Liralık Yatırım
Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki enerji şebekesini güçlendirmek için 4 milyon 600 bin liralık yeni yatırım yapıyor. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen yatırım ile birlikte bu bölgede bulunan 2 bin 500 aboneye eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilebilecek.
​Balıklıgöl'de Mevlit Kandili Yoğunluğu
​Balıklıgöl'de Mevlit Kandili Yoğunluğu
Mevlit Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan ibadethanelerde yoğunluk yaşandı.
​Şanlıurfa Müftülüğü Uyardı: İlk Kez Hacca Kayıt Yapacakların Dikkatine!
​Şanlıurfa Müftülüğü Uyardı: İlk Kez Hacca Kayıt Yapacakların Dikkatine!
Şanlıurfa İl Müftülüğü ilk defa Hacca gideceklere uyarılarda bulundu.
​Malatya’da Dolandırıp Şanlıurfa’ya Kaçtı! Akçakale'de Kıskıvrak Yakalandı
​Malatya’da Dolandırıp Şanlıurfa’ya Kaçtı! Akçakale'de Kıskıvrak Yakalandı
Malatya’da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, Şanlıurfa ve Osmaniye'de gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve takı ele geçirildi.
​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı
​Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Cinayeti Aydınlattı
Şanlıurfa Eski Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, yeni görev yeri olan Kocaeli’de faili mechul cinayetleri aydınlatıyor. Tipioğlu’nun talimatı ile, 2008 yılında sağır ve dilsiz şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden babanın, oğlunu tabanca ile vurduktan sonra yol kenarına attığını ve cinayeti eşinden bile gizlediği ortaya çıktı.
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
​Şanlıurfa’ya Bir Milyon Liralık Aydınlatma Yatırımı
Aydınlatma taleplerini en kısa sürede yanıtlamaya özen gösteren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’ndaki aydınlatma çalışmasını tamamladı. Bu kavşağı da üzerinde barındıran Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun bu kısmı için enerji şirketi bir milyon liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirecek.
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
​Harran Üniversitesi’nde 3 İstifa: Buraya Kadar Sabredebildik
Harran Üniversitesi’nde 2 rektör yardımcısı ve rektör danışmanı istifa etti.
​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim
​Cem Uzan: İki Ay İçinde Türkiye’ye Döneceğim
​Ceylanpınar’a Zırhlı Araçlar Sevk Edildi
​Ceylanpınar’a Zırhlı Araçlar Sevk Edildi
​Bursalı Börekçiden Şanlıurfa’ya 250 Kilo Kol Böreği
​Bursalı Börekçiden Şanlıurfa’ya 250 Kilo Kol Böreği
​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi
​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:28
Güneş
06:50
Öğle
12:14
İkindi
15:03
Akşam
17:28
Yatsı
18:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿