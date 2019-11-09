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Bu haber 09 Kasım 2019 20:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları otomobilden 850 kutu makaron ele geçirdi.

​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi

-​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi

 

Şanlurfa’dan Getirilecek Denildi

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 850 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.


 

Olayda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şüpheli 3 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi
​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi
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