-Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi
Şanlurfa’dan Getirilecek DenildiŞanlıurfa'dan Adıyaman'a filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 850 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Olayda 3 Kişi Gözaltına AlındıŞüpheli 3 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör: Ahmet Şen
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