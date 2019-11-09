-​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele Geçirildi

Bu haber 09 Kasım 2019 20:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlurfa’dan Getirilecek Denildi

Olayda 3 Kişi Gözaltına Alındı

-​Jandarma Şanlıurfa’dan Getirileceği Bilgisini Aldı! Tam 850 Kutu Ele GeçirildiŞanlıurfa'dan Adıyaman'a filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 850 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.Şüpheli 3 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen