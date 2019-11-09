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Bu haber 09 Kasım 2019 19:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşimin Dedikodusunu Nasıl Yaparsın Deyip, 3 Arkadaşıyla Linç Edip Öldürdü

Bir kişi eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü. Jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

​Eşimin Dedikodusunu Nasıl Yaparsın Deyip, 3 Arkadaşıyla Linç Edip Öldürdü

Kahramanmaraş'ta, Y.V.'nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla alınarak ormanlık alanda dövüldü. Baygın bulunan dövülen kişi hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



 

Eşi Hakkındaki Dedikoduya Dayanamadı, Öldürdü

Olay, Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.V.'nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda darp edildi. Aldığı darbeler sonucu bayılan H.E., aynı mahallede bulunan mezarlık duvarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen H.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



 

Tutuklandılar

Olay sonrası kaçan Y.V., A.V., A.N. ve M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Eşimin Dedikodusunu Nasıl Yaparsın Deyip, 3 Arkadaşıyla Linç Edip Öldürdü
​Eşimin Dedikodusunu Nasıl Yaparsın Deyip, 3 Arkadaşıyla Linç Edip Öldürdü
Bir kişi eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü. Jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
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