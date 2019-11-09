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Bu haber 09 Kasım 2019 18:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?

Brand Week İstanbul 2019'un açılış gününde onur konuğu olan usta oyuncu Müjde Ar, sevişme sahneleriyle ilgili olay açıklamalarda bulundu.

​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?

65 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar, Brand Week İstanbul 2019'un onur konuğu oldu. Ar, sevişme sahneleri hakkında açıklama yaptı.





 

Müjde Ar: Ne Oluyor Acaba Ya? Diyorum

''Filmler o zaman siyah beyazdı. Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek sinemada el ele tutuşuyor, koşuyorlar. Bölüm bölüm rüzgarda saçlar uçuşuyor. Ondan sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek, kadını gayet yumuşak yere yatırıyor çimenlerin üzerine. Kamera o an yaklaşıyor üstünden öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. 'Ne oluyor acaba ya' diyordum.







 

Sevişme Sahnelerinde Ne Oluyor?

Bir de şey vardı, kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Böyle bir şey! Anlayamadım tabi o yaşta. Daha cinsellikle ilgili merak işte çocuk nasıl olunuyor. Sonra anladım ben, dedim ki ben bu çimenleri koparmayacağım filmlerimde neyse o olacak. Hep şey sorulur 'Sevişme sahnelerinde ne oluyor?'






 

“Öpüşünce Ne Hissediyorsun? Allahın Köftesi İşte”

Hiçbir şey olmuyor. Çünkü öyle durumlar oluyor ki. Ben mesela çok ünlü aktör arkadaşlarımla filme başladık, küstük, bitene kadar küstük... Bırak aşık olmayı. Yani neticede egoları yüksek olan oyuncular bir iş için bir araya geliyorlar. 'Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun? 'diye soruyorlar. Banane! Allah'ın köftesi gibi gelir, ne hissedeceğim."






 

Bakışlarından Dolayı Reklam Filmi Yasaklandı

Yer aldığı reklam filmleri hakkında da konuşan Ar, ''1984 yılında fuar kolonyası reklamında oynadım. Reklam yasaklı. Çünkü TRT'nin tanımına göre yasaklanmasının sebebi bakışlarım. Reklam filminde müstehcen bakmışım. Ondan sonra bugüne kadar hiç reklam teklifi almadım. Oynadığım reklam firması battı. Dediler ki millet kadını izlemekten ürünü görmüyor. Ürünün önüne geçiyor." diyerek samimi itiraflarda bulundu.








Editör: Ahmet Şen 
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​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?
​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?
Brand Week İstanbul 2019'un açılış gününde onur konuğu olan usta oyuncu Müjde Ar, sevişme sahneleriyle ilgili olay açıklamalarda bulundu.
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