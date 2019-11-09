​Müjde Ar'dan Sevişme Sahnesi İtirafı! Öpüşünce Ne Hissediyorsunuz?

Müjde Ar: Ne Oluyor Acaba Ya? Diyorum

Sevişme Sahnelerinde Ne Oluyor?

“Öpüşünce Ne Hissediyorsun? Allahın Köftesi İşte”

Bakışlarından Dolayı Reklam Filmi Yasaklandı

65 yaşındaki usta oyuncu Müjde Ar, Brand Week İstanbul 2019'un onur konuğu oldu. Ar, sevişme sahneleri hakkında açıklama yaptı.''Filmler o zaman siyah beyazdı. Bir şey dikkatimi çekti. Kadın ve erkek sinemada el ele tutuşuyor, koşuyorlar. Bölüm bölüm rüzgarda saçlar uçuşuyor. Ondan sonra bir yakınlaşma oluyor. Erkek, kadını gayet yumuşak yere yatırıyor çimenlerin üzerine. Kamera o an yaklaşıyor üstünden öpüşürlerken kamera kayıyor ve kadının eli çimenleri yoluyor. 'Ne oluyor acaba ya' diyordum.Bir de şey vardı, kırmızı gül düşerdi çimenlerin üzerine. Böyle bir şey! Anlayamadım tabi o yaşta. Daha cinsellikle ilgili merak işte çocuk nasıl olunuyor. Sonra anladım ben, dedim ki ben bu çimenleri koparmayacağım filmlerimde neyse o olacak. Hep şey sorulur 'Sevişme sahnelerinde ne oluyor?'Hiçbir şey olmuyor. Çünkü öyle durumlar oluyor ki. Ben mesela çok ünlü aktör arkadaşlarımla filme başladık, küstük, bitene kadar küstük... Bırak aşık olmayı. Yani neticede egoları yüksek olan oyuncular bir iş için bir araya geliyorlar. 'Gözünü kapatınca öpüşürken ne hissediyorsun? 'diye soruyorlar. Banane! Allah'ın köftesi gibi gelir, ne hissedeceğim."Yer aldığı reklam filmleri hakkında da konuşan Ar, ''1984 yılında fuar kolonyası reklamında oynadım. Reklam yasaklı. Çünkü TRT'nin tanımına göre yasaklanmasının sebebi bakışlarım. Reklam filminde müstehcen bakmışım. Ondan sonra bugüne kadar hiç reklam teklifi almadım. Oynadığım reklam firması battı. Dediler ki millet kadını izlemekten ürünü görmüyor. Ürünün önüne geçiyor." diyerek samimi itiraflarda bulundu.Editör: Ahmet Şen