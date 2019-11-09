​Acun Ilıcalı, Aylık Gelirin Ne Kadar? Sorusuna Cevap Verdi

"Aylık Gelirim 6 Saat Hesaplamamız Lazım"

"Bir Çocuk Daha Olabilir"

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu Bircan Bali ve Ece Erken'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında, "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna cevap verdi.Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, Ece Erken'in "Aylık gelirin ne kadar?" sorusu üzerine "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim." cevabını verdi.4 çocuğu olan Acun Ilıcalı, çocukları çok sevdiğini söyleyerek "Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama." diyerek bombayı patlattı.Editör: Ahmet Şen