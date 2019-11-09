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Bu haber 09 Kasım 2019 17:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

​Acun Ilıcalı, Aylık Gelirin Ne Kadar? Sorusuna Cevap Verdi

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna "Bunu hesaplamak için 6 saat gerekir" cevabını vererek sunucuları şaşırttı.

​Acun Ilıcalı, Aylık Gelirin Ne Kadar? Sorusuna Cevap Verdi

Acun Ilıcalı, sunuculuğunu Bircan Bali ve Ece Erken'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında, "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna cevap verdi.


 

"Aylık Gelirim 6 Saat Hesaplamamız Lazım"

Kişisel zevklerinden bahseden Acun Ilıcalı, Ece Erken'in "Aylık gelirin ne kadar?" sorusu üzerine "Bizim bunu 6 saat hep beraber hesaplamamız lazım. Meksika'dan ne kazandık falan diye. İyi kazanıyorum diyelim." cevabını verdi.


 

"Bir Çocuk Daha Olabilir"

4 çocuğu olan Acun Ilıcalı, çocukları çok sevdiğini söyleyerek "Benim annem 7 kardeşti. 10 yaşındayken ben, beni ananemlerim evine yollamışlardı. O yüzden ses olayına alışkanlığım var. Kendi kızlarıma karşı duygularım farklıdır. Şımarık çocuklara karşı antipati duyuyorum. Bir çocuk daha olabilir. Bir şey planladığım yok da, çok seviyorum çocukları ama." diyerek bombayı patlattı.




Editör: Ahmet Şen 
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​Acun Ilıcalı, Aylık Gelirin Ne Kadar? Sorusuna Cevap Verdi
Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna "Bunu hesaplamak için 6 saat gerekir" cevabını vererek sunucuları şaşırttı.
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