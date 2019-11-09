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Bu haber 09 Kasım 2019 16:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak

Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. En düşük maaş 2 bin 631 liralık seviye görürken Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabileceği belirtildi.

​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak

Memur Emeklilerinin Maaşlarına Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı belirtildi.



 

Ocak Zammı Yüzde 4,31'e Ulaştı

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5,31 çıkmasıyla memur emeklilerine yüzde 0,31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.




 

Fark Yükselebilir

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4,31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Eğer Ocak zammı yüzde 1,65 enflasyon farkıyla yüzde 5,65'e çıkarsa bu maaş 2 bin 665 liraya, yüzde 2,3 farkla yüzde 6,3'e ulaşırsa 2 bin 681 liraya yükselecek.




Editör: Ahmet Şen 

 
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Ekonomi
​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak
​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak
Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. En düşük maaş 2 bin 631 liralık seviye görürken Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabileceği belirtildi.
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