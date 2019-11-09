​Yeni Zamlar Belirlenmeye Başlandı! En Düşük Maaş 2 Bin 631 Lira Olacak

Ocak Zammı Yüzde 4,31'e Ulaştı

Fark Yükselebilir

Memur Emeklilerinin Maaşlarına Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı belirtildi.Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5,31 çıkmasıyla memur emeklilerine yüzde 0,31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4,31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Eğer Ocak zammı yüzde 1,65 enflasyon farkıyla yüzde 5,65'e çıkarsa bu maaş 2 bin 665 liraya, yüzde 2,3 farkla yüzde 6,3'e ulaşırsa 2 bin 681 liraya yükselecek.Editör: Ahmet Şen