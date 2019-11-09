​MEB Kitabında Uygur Alfabesi Yerine İsrail’de Kullanılan İbrani Alfabesi Yayımlandı

Sosyal Bilgiler Kitabında İsrail’de Kullanılan Alfabe Çıktı

“Yanlış alfabenin yer aldığı 1,5 milyon kitap toplatılmalı”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl "Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı" adıyla yayımlanan ve okullara dağıtılan kitapta Uygur alfabesi diye İbrani alfabesinin kullanıldığı ortaya çıktı.Kitaptaki yanlışı ilk olarak araştırmacı Mustafa Armağan sosyal medya hesabında gündeme getirdi.Armağan, MEB tarafından yayımlanan sosyal bilgiler kitabında Uygur alfabesi diye gösterilen alfabenin İsrail’de kullanılan İbrani alfabesine ait olduğunu belirttiArmağan paylaşımında hem MEB yayımladığı kitapta yer alan ve gerçek olmadığını iddia ettiği alfabe ile gerçek Uygur alfabesine ait olduğunu söylediği bir örneği de kıyasladı.Armağan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u etiketleyerek yaptığı paylaşımını şu taleple bitirdi: 1,5 milyona yakın basılan bu Sosyal Bilgiler kitabı bir an önce toplatılmalı, gereken işlemler başlatılmalıdır.Türk Yazarlar Birliği Eski Başkanı Mehmet Doğan konu ile ilgili açıklama yaptı. Armağan; “Kasıt yok ama dikkatsizlik olabilir” dedi.MEB’in konu hakkında yapacağı açıklama merak konusu haline geldi.Editör: Ahmet Şen