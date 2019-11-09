​Bir Siyanür Vakası Daha! 4 Kişilik Bir Aile Daha Ölü Bulundu

Ekipler Ölüm Nedenini Siyanür Olarak

Baba Şimşek: Maddi Sıkıntı Çekiyoruz

Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi.Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek’e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek, ailesinden haber alamayan bir yakını önce eve geldi. Kapı açılmayınca akraba evden ayrıldı. Gece yarısı yeniden eve gelen yine kapının açılmaması üzerine bu kez durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. Savcılık talimatıyla eve giren polis salonda Selim Şimşek ve çocuklar Ceren ile Ali Çınar’ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Banyoda ise anne Sultan Şimşek’in cesedini bulundu.Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Şimşek, ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini bildirdi. Bu şüphe üzerine polis ekipleri binayı boşaltırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önündeki yolda araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme yaptı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının belirlenmesi için beklenen Afyonkarahisar’dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi binaya geldi. Hazırlıklarını yapan 6 kişilik ekip, tüplerini ve maskelerini alıp binaya girdi. Ekipler yaptığı incelemede bir mektup buldu.Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtilirken, polisin evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup bulundu.NTV'nin haberine göre baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye etti. Polisin evde incelemesi devam ediyor.Editör: Ahmet Şen