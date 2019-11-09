​Vekil Özyavuz, Akçakale ve Ceylanpınar Halkı için Devletten Destek İstedi

Esnafın Ödeme Yükü Hafifletilsin

Devlet, Esnafın 1 Aylık BAĞ-KUR Ödemesinin Karşılasın

DEDAŞ, Sulama Ücretlerini Arttırdı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Barış Pınarı Harekatından dolayı esnafın işlerinin durduğunu, vatandaşların BAĞ-KUR ve SSK primlerini ödemekte zorluk çektiklerini dile getirdi.Vekil Özyavuz TBMM’de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. İşte MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz’un konuşmasından başlıklarıGüneydoğu’da ve özellikle Şanlıurfa’da ekonomik krizden dolayı esnafın üzerindeki BAĞ-KUR ve SSK prim yükünün hafifletilmesi, elektrik faturalarında düşük fiyatlar uygulanması bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.Esnaf vce çiftçilerin Ziraat Bankası ve Kooperatiflere olan borçlarının ötelenmesi ve borç faizlerinin kaldırılarak yapılandırılması esnaf ve çiftçimiz için çok önemlidir.“Milli güvenliğimiz için kahraman askerlerimizin icra ettiği Barış Pınarı harekâtından dolayı özellikle Akçakale ve Ceylanpınar esnafı 1 ay süreyle iş yapamamıştır. Bu ekonomik durumun amorti edilebilmesi için Akçakale ve Ceylanpınar esnafının SSK ve BAĞ-KUR prim ödemesinin 1 aylık da olsa devlet tarafından karşılanması bölgeye katkı sunacaktır.”“Bölgemizin elektrik kurumu olan DEDAŞ, çiftçimizin elektrik sulama ücreti 35 liradan 70 liraya çıkarılmıştır. Bu borçların yapılandırılması veya silinmesi çiftçilerimizin üzerindeki yüksek sulama ücretlerinin düşürülmesi hususu çok önemlidir.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen