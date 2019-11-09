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Bu haber 09 Kasım 2019 10:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Barosu’ndan Okulda İstenmeyen Otizmli Çocuklara Destek

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve 80 baro, Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocukların, otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından yuhalanması ile ilgili ortak açıklama yayınladı.

​Şanlıurfa Barosu’ndan Okulda İstenmeyen Otizmli Çocuklara Destek

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve 80 baro, Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda yaşanan skandal ile ilgili ortak basın açıklaması yaptı.
''Otizmli çocukların, kendi çocukları ile aynı okulda öğretim görmelerine karşı çıkan velileri, öncelikle kınıyoruz'' denilen açıklamada, ''Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz'' ifadeleri kullanıldı.
 
 

 

Şanlıurfa Barosu da Otizmli Çocuklara Destek Verdi

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın yayınladığı ortak basın açıklamasına katıldı. Şanlıurfa Barosu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 
“vicdanları derinden yaralayan Aksaray’da Otizmli çocukların kendi çocuklarıyla aynı okulda okumasını istemeyen ve yuhalayan topluluğun görüntüsünün hafızalardan silinmesi imkansızdır.
 
Her bireye eşit imkânlarda sunulması gereken anayasal bir hak olan eğitimin her alanda korunması gerekmektedir.
 
Otizm ve diğer rahatsızlıkları uluslararası düzeyde eğitimlerle geliştirerek çözmek yönünde çalışmamız ve otizmli bireylere yönelik eğitim programlarının hem genel eğitim programını kapsaması hem de çocukların evi okul ve toplumda bağımsızlık kazanmalarını sağlamaya yönelik işlevsel beceri programlarını geliştirmemiz gerekirken çocuklarımıza kendisiyle aynı olmayan akranlarına karşı bu yersiz ve kabul edilmez tepkiyi geliştirmek bilinçli ebeveynlerin yapacağı bir eylem olmamalıdır.
 
Kanunun idari ve adli süreçte takipçisi olduğumuzu belirterek; ebeveyn; milli eğitim ve tüm toplum düzeyinde gerekli bilincin sağlanmasına katkıda bulunarak el ele özel çocuklarımızı geliştirirken onlarla birlik olmuş duyarlı çocuklar da yetiştirmiş olacağız.”       
 



 
Editör: Ahmet Şen
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