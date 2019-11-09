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Bu haber 09 Kasım 2019 09:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Makatına Kompresörle Hava Bastılar! Eşek şakası bir gencin hayatına mal oluyordu

Eşek şakası bir gencin hayatına mal oluyordu! Arkadaşlarının, makatına kompresörle hava bastığı 17 yaşındaki Hikmet'in bağırsakları zarar gördü, mesanesi vücudunun dışına bağlandı. Bakıma muhtaç hale gelen Hikmet, "Asker olmak istiyordum, gençliğimi yaktılar" dedi.

​Makatına Kompresörle Hava Bastılar! Eşek şakası bir gencin hayatına mal oluyordu

Olay, geçen pazartesi günü Manisa’nın Selendi ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Hikmet Yeşilkula’nın motosikletinin lastiği patladı. Yeşilkula tamir ettirmek için babasına ait lastikçi dükkanında çalışan arkadaşı E.K.’nın yanına gitti.



 

BASINÇ YETERSİZ DİYE APARAT TAKMIŞ!

Hikmet Yeşilkula burada oyalanırken dükkana ortak arkadaşları N.K. geldi. Bir süre sohbet eden üçlü güreşmeye başladı. E.K. lastik şişirmede kullanılan kompresörle Hikmet Yeşilkula’nın kirlenen üzerindeki tozu almak istedi. Hava basıncının yetersiz olduğunu fark eden E.K. kompresörün ucuna basıncı arttıran  beş santimetrelik aparat taktı.



 

BALON GİBİ ŞİŞİNCE HAVASINI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Yeşilkula’nın üzerindeki tozları kompresör yardımıyla temizleyen E.K., daha sonra diğer arkadaşı N.K.’nın da yardımıyla Hikmet Yeşilkula’yı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. E.K., Yeşilkula’nın makatından kompresörle hava verdi. Tüm iç organları hava ile dolan gencin vücudu balon gibi şişerken panikleyen E.K. ve N.K., havayı çıkarmaya çalıştı. Dükkana gelen başka biri, Yeşilkula’nın acı içerisinde kıvrandığını fark ederek kendi aracıyla Selendi Devlet Hastanesi’ne götürdü.




 

MESANESİ VÜCUDUNUN DIŞINDAKİ TORBAYA BAĞLANDI

İlk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesi sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen genç, yedi saat süren bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Mesanesi vücudunun dışındaki bir torbaya bağlanan Hikmet Yeşilkula üç ay sonra yeniden ameliyata alınacak. Yaşanan olay sonrası Yeşilkula’nın ‘bakım hastası’ olarak yaşamını sürdüreceği öğrenildi.




 

HAVA BASAN ARKADAŞLARI SERBEST BIRAKILDI

E.K.’nın yaşanan olay sonrası Hikmet Yeşilkula’ya “Tost yedim de zehirlendim de, yalan söyle, bizim de başımızı yakma” dediği öğrenildi. Yeşilkula’nın vücuduna hava basan E.K. ve yardım eden N.K. ise savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.




 

“ASKER OLMAK İSTİYORDUM, GENÇLİĞİMİ YAKTILAR”

Taburcu edilen Hikmet Yeşilkula ise başından geçenleri şöyle anlattı: Şakayı abarttılar, eşek şakasına çevirdiler. Birbirimizle kavga yaparken onlar beni zorla yere yatırdı. Biri elimi tuttu, biri de zorla makattan hava bastı. Sonra olay yerinden kaçtılar. Sonra lastikçi dükkanına müşteri geldi. Müşteri gelince havayı basan çocuklar da geri geldi ve beni hastaneye götürdüler. Bunu yapanlar dışarıda geziyor. Onları gördükçe psikolojim bozuluyor. Ceza almalarını istiyorum kendilerinden şikayetçiyim. Asker olmak istiyordum hayallerim yıkıldı. Yaktılar gençliğimi” diye konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Makatına Kompresörle Hava Bastılar! Eşek şakası bir gencin hayatına mal oluyordu
​Makatına Kompresörle Hava Bastılar! Eşek şakası bir gencin hayatına mal oluyordu
Eşek şakası bir gencin hayatına mal oluyordu! Arkadaşlarının, makatına kompresörle hava bastığı 17 yaşındaki Hikmet'in bağırsakları zarar gördü, mesanesi vücudunun dışına bağlandı. Bakıma muhtaç hale gelen Hikmet, "Asker olmak istiyordum, gençliğimi yaktılar" dedi.
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