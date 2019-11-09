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Bu haber 09 Kasım 2019 08:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Evinin Banyosuna Saat Görünümlü Gizli Kamera Takıp Kayda Aldı

Banyoya saat görünümlü gizli kamera taktıktan sonra eşi tarafından cep telefonuna gelen görüntülerden yakalanan A.K.İ. adlı Sözleşmeli Asker, adliyeye sevk edildi.

​Evinin Banyosuna Saat Görünümlü Gizli Kamera Takıp Kayda Aldı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sözleşmeli asker olarak görev yapan A.K.İ. isimli şahıs, 7 ay önce evlendiği eşiyle birlikte 2 ay önce Bolu'ya taşındı. 



 

Evin Banyosuna Gizli Kamera Taktı

A.K.İ. daha sonra taşındıkları evin banyosuna saat görünümlü bir cihaz yerleştirerek eşi G.İ.'ye saat görünümlü cihazın çok özel bir saat olduğunu ve dokunmaması gerektiğini söyledi. Eşinin hareketlerinden ve saatin sadece G.İ.'nin annesi ve akrabaları geldiğinde çalıştırılmasından şüphelenen G.İ., eşinden habersiz cep telefonuna baktı. A.K.İ.'nin cep telefonunda annesinin ve kadın akrabalarının banyodaki görüntülerini gören G.İ., Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kocasından şikayetçi oldu.




 

“İki kadınla aşk yaşadığını da tespit ettim”

Görüntülerin ardından savcılığa giden G.İ.'nin verdiği ifadesinde, “Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da, diğer prizleri şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.




 

Karısını suçladı

G.İ.'nin şikayetinin ardından banyoya gizli kamera koyduğu iddia edilen A.K.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K.İ.'nin emniyette verdiği ifadesinde, eşini suçlayarak, “Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Ailesi benden 100 bin TL talep etti. Ben de 50 bin TL vermeyi kabul ettim. Ancak onlar bu parayı kabul etmedi. Daha sonra bana böyle bir iftira atıldı. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Saat görünümlü kamera bana ait değildir. Kendisi banyoya koymuştur. Benim de prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır. Suçlamaları reddediyorum” dediği öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 


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