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Bu haber 08 Kasım 2019 21:14:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 333 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi! 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Şanlıurfa’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.

​Şanlıurfa’da 333 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi! 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 03-05 Kasım tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi.



 

8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Operasyon kapsamında Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet yurda kaçak yollarla konulmuş kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına 8 kişiden 3’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da 333 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi! 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
​Şanlıurfa’da 333 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi! 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı
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