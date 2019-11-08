Bolivya protestoları: Zorla saçı kesilen belediye başkanı yalın ayak sokaklarda yürütüldü

Bolivya’da 2 Muhalefet Yanlısı Öldürüldü

Belediye Başkanını Zorla Kaçırıp Saçını Kesitler

Protestocular Belediye Başkanını İstifa Mektubu İmzalamaya Zorladı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in 20 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından zafer ilan etmesiyle Bolivya muhalefetinin düzenlediği protestolar giderek şiddet eylemlerini de tetikledi. Sağ muhalefet üyesi Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho birkaç gün önce protesto gösterilerinin radikalleşmesi yönünde çağrı yapmıştı.Bolivya'nın Cochamba eyaletindeki Vinto kasabasında muhalefet ve hükümet destekçilerinin girdiği çatışmada iki muhalefet yanlısının öldüğü iddiası üzerine, protestocular Vinto belediye meclisine yürüyüşe geçti.Protestocular iki muhalefet destekçisinin ölümünden, Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi'nin (Movimiento al Socialismo) belediye başkanı Patricia Arce'yi sorumlu tuttu. Arce, Morales yanlılarını otobüslerle kasabaya taşımakla suçlandı.Protestocular daha sonra kasabanın belediye başkanı Patricia Arce'yi kaçırarak zorla saçını kesti, başkanın üzerine kırmızı boya dökerek yalın ayak sokaklarda yürüttü. Olayın gerçekleştiği esnada maskeli protestocuların Arce'yi zorla yürütürken, "Katil, katil" diye bağırdıkları aktarıldı.Arce'nin alıkonmasının ardından, protestocular belediye başkanını istifa mektubu imzalamaya zorladı. Protestocuların uzun süre alıkoyduğu Patricia Arce daha sonra polisin müdahale etmesiyle serbest kalmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Arce'ın hayati tehlike yaratacak bir yara almadığı aktarıldı.Bahsi geçen çatışmalarda ayrıca 89 kişinin de yaralandığı belirtildi.Editör: Ahmet Şen