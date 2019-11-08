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Bu haber 08 Kasım 2019 21:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​El Chapo'nun oğlunu yakalayan polis 155 kuşunla öldürüldü

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçtiğimiz ay yakalayan polislerden biri 155 kurşunla öldürüldü.

​El Chapo'nun oğlunu yakalayan polis 155 kuşunla öldürüldü

“El Chapo” lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez geçtiğimiz ay polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Lopez'i tutuklayan polisler arasında yer alan 30 yaşındaki Eduardo, kartel üyeleri tarafından Meksika'nın Culiacan şehrinde bir alışveriş merkezinin önünde 155 kuşunla acımasızca katledildi.


 

Uyuşturucu Baronunun Oğlunun Yakalanması Üzerine Ülke Karıştı

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde ‘El Chapo' lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'nun geçtiğimiz ay polis tarafından yakalanması üzerine ülke karışmıştı. Kartel üyeleri, Ovidio Guzman'ın serbest bırakılması için sokakları savaş alanına çevirdi. Çatışma çıkması ve yaralananlar olması üzerine geri çekilen polis, Ovidio'yu serbest bıraktı. Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, toplumun refahını ve sükunetini korumak amacıyla böyle bir kararın alındığını duyurmuştu.




Editör: Ahmet Şen 
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Dünya
​El Chapo'nun oğlunu yakalayan polis 155 kuşunla öldürüldü
​El Chapo'nun oğlunu yakalayan polis 155 kuşunla öldürüldü
Meksika’nın Sinaloa eyaletinde ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’i geçtiğimiz ay yakalayan polislerden biri 155 kurşunla öldürüldü.
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