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Bu haber 08 Kasım 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Müftülüğü Uyardı: İlk Kez Hacca Kayıt Yapacakların Dikkatine!

Şanlıurfa İl Müftülüğü ilk defa Hacca gideceklere uyarılarda bulundu.

​Şanlıurfa Müftülüğü Uyardı: İlk Kez Hacca Kayıt Yapacakların Dikkatine!

Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için Şanlıurfa İl Müftülüğü birkaç konuya dikkat çekti. Müftülük ilk defa Hacca gidecek olanların hangi işlemleri yapacağını açıkladı.



 

İlk Defa Hacca Kayıt Yaptıracak Olanlar Neye Dikkat Edecek?




1-Hac Ön Kayıtları 11 Kasım 13Aralık 2019 Tarihleri Arasında yapılacaktır

2-  Hacca Ön Kayıt Yapmak isteyen herkes önce PTT’den e-devlet şifresi alacak.

3- E-devlet şifresi ile ister direkt e-devlet üzerinden isterse DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN duyurular bölümünden yönlendirme ile BİZZAT KENDİSİ kaydını oluşturacaktır.

4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği İl ve İlçe Müftülüklerimizde ÖN KAYIT kesinlikle YAPILMAYACAKTIR.

5- Ziraat ve Katılım Bankası
Halk Bankası
Vakıf ve Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Albaraka Katılım Bankası
Kuveyttürk Katılım Bankası
PTT Bank
Emlak Bank ( Bu banka İle İlgili çalışma devam ediyor)
Bu bankalardan herhangi birisine her kişinin TC si ile ayrı ayrı 25’er ₺ yatırılacak.

6- 2020 yılı hac kuraları 9 ocak 2020 persembe 
günü sabah saat 10:da cekilecek.
 Kesin kayitlar 13-24 ocak 2020 tarihlerinde yapilacaktir.

7. Önceki yıllarda kaydı bulunan vatandaşlarımızın kayıt yenileme işlemi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yapılacağından, vatandaşlarımız tarafından kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.





Editör: Ahmet Şen 
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