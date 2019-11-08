​Şanlıurfa Müftülüğü Uyardı: İlk Kez Hacca Kayıt Yapacakların Dikkatine!

İlk Defa Hacca Kayıt Yaptıracak Olanlar Neye Dikkat Edecek?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için Şanlıurfa İl Müftülüğü birkaç konuya dikkat çekti. Müftülük ilk defa Hacca gidecek olanların hangi işlemleri yapacağını açıkladı.1-Hac Ön Kayıtları 11 Kasım 13Aralık 2019 Tarihleri Arasında yapılacaktır2- Hacca Ön Kayıt Yapmak isteyen herkes önce PTT’den e-devlet şifresi alacak.3- E-devlet şifresi ile ister direkt e-devlet üzerinden isterse DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN duyurular bölümünden yönlendirme ile BİZZAT KENDİSİ kaydını oluşturacaktır.4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği İl ve İlçe Müftülüklerimizde ÖN KAYIT kesinlikle YAPILMAYACAKTIR.5- Ziraat ve Katılım BankasıHalk BankasıVakıf ve Katılım BankasıTürkiye Finans Katılım BankasıAlbaraka Katılım BankasıKuveyttürk Katılım BankasıPTT BankEmlak Bank ( Bu banka İle İlgili çalışma devam ediyor)Bu bankalardan herhangi birisine her kişinin TC si ile ayrı ayrı 25’er ₺ yatırılacak.6- 2020 yılı hac kuraları 9 ocak 2020 persembegünü sabah saat 10:da cekilecek.Kesin kayitlar 13-24 ocak 2020 tarihlerinde yapilacaktir.7. Önceki yıllarda kaydı bulunan vatandaşlarımızın kayıt yenileme işlemi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yapılacağından, vatandaşlarımız tarafından kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.Editör: Ahmet Şen