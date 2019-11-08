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Bu haber 08 Kasım 2019 12:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Miras Yüzünden Oğlunu Öldürdü

İddiaya göre miras yüzünden oğluyla tartışan baba oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü.

​Miras Yüzünden Oğlunu Öldürdü

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksaray’ın Bahçeli Mahallesi 3720 Sokak'ta meydana geldi. 



 

Baba ile Oğul Arasında Miras Yüzünden Tartışma Çıktı

Edinilen bilgiye göre, R.E. (72) otomobiliyle oğlu Mehmet Er’in (48) evine geldi. Evde bulunan oğlu ile iddiaya göre miras yüzünden tartışmaya başlayan baba, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla oğluna ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er kanlar içinde yere yığıldı. Oğlunu vuran baba ise olayın ardından 68 EN 575 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. 




 

Kaçan Baba Seyir Halinde Yakalandı

Mahalle sakinleri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli babanın peşine düşen polis ekipleri, R.E.’yi Nevşehir kara yolunda seyir halindeyken takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan R.E., Aksaray-Nevşehir kara yolunun 3. kilometresinde önünde seyreden kamyona arkadan çarpınca yakalandı. Kazada yara almayan baba R.E. gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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