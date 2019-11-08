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Bu haber 08 Kasım 2019 08:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocuklarla Cinsel İçerikli Sohbet Eden Sapık Yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocukları kandırıp çocuk istismarında bulunduğu iddia edilen bir kişi siber polisinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

​Çocuklarla Cinsel İçerikli Sohbet Eden Sapık Yakalandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Çocukları Kandırıp Cinsel İçerikli Sohbet Ediyordu

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri yatıkları takip ve çalışmalar sonucu internette Twitter sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesap ile çocukları kandırıp cinsel içerikli sohbet eden ayrıca küçük çocuk fotoğraf ve videoları paylaştığı tespit ettiği 27 yaşındaki B.M.'nin evine operasyon düzenledi. Siber polisi iğrenç yazışmaları ve paylaşımları da ortaya çıkarak çocukları tuzağa düşmekten kurtardı. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu. Polisteki sorgusu tamamlanan B.M., Samsun Adliyesine sevk edildi.


Editör: Ahmet Şen
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