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Bu haber 07 Kasım 2019 23:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Cinnet Getiren Baba Eşini, Oğlunu ve Damadını Vurdu

Mülk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada cinnet getiren baba önce eşini daha sonra da oğlunu ve damadını vurdu. Kaçmaya çalışan öfkeli baba, polis ekipleri tarafından silahla ayağından vurularak gözaltına alındı.

​Cinnet Getiren Baba Eşini, Oğlunu ve Damadını Vurdu

Olay, saat 07:30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/T Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında oturan aile üyeleri arasında mülk yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine cinnet getiren baba Mustafa Nursavaş silah ile eşi Fikriye Nursavaş'ı, oğlu Ayhan Nursavaş'ı ve damadı Rami Altan'ı yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



 

Polis, baba'yı olay yerinde yakaladı

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba Mustafa Nursavaş'ı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Baba Nursavaş tarafından göğsünden vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılar ise olay yerine gelen diğer ambulanslara konuldu. Yaralanan Anne Fikriye Nursavaş ve damat Rami Altan ise bir süre ambulans içerisine bekletildikten sonra hastaneye sevk edildi.




 

Ailesini Vurduktan Sonra Polise Ateş Etti

Olayı gören Davut Şahin, “Cinnet geçiriyor herhalde, yaşlı bir adam. Oğlunu karnından, damadını bacağından vurdu. Daha sonra kapının önüne çıkarak polislere ateş etti. Alzheimer hastası, eli ayağı titriyordu. Herhalde daireyi falan damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.





Editör: Ahmet Şen 


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Asayiş
​Cinnet Getiren Baba Eşini, Oğlunu ve Damadını Vurdu
​Cinnet Getiren Baba Eşini, Oğlunu ve Damadını Vurdu
Mülk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada cinnet getiren baba önce eşini daha sonra da oğlunu ve damadını vurdu. Kaçmaya çalışan öfkeli baba, polis ekipleri tarafından silahla ayağından vurularak gözaltına alındı.
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