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Bu haber 07 Kasım 2019 22:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak

Harran Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler kırsal mahallelerde başlattığı kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların startının verildiği Tahılalan ve Gözele mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmaları sona erdi.

Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak

Program dahilinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Harran belediye başkanı Mahmut Özyavuz beş yılın sonunda üst yapısı bitmeyen mahallenin kalmayacağını belirterek çalışmaların devam edeceğini belirtti. 

Tahılalan mahalle muhtarı İsa Akkurt  Belediye Başkanına kırsal mahallelerde yaptığı  çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. 



 

Özyavuz: Harran’ı Geliştirmek ve Güzelleştirmek için Çalışıyoruz

Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada;  “Harran ilçemizde hummalı bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Bütün enerji ve eforumuzu bu yolda harcıyoruz. Tahılalan mahallemizde başlattığımız kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız bitti. Diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi. 





Editör: Ahmet Şen 
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Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak
Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak
Harran Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler kırsal mahallelerde başlattığı kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların startının verildiği Tahılalan ve Gözele mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmaları sona erdi.
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