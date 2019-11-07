Başkan Özyavuz: Kırsalda Tozlu Ve Çamurlu Mahallemiz Kalmayacak

Özyavuz: Harran’ı Geliştirmek ve Güzelleştirmek için Çalışıyoruz

Program dahilinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Harran belediye başkanı Mahmut Özyavuz beş yılın sonunda üst yapısı bitmeyen mahallenin kalmayacağını belirterek çalışmaların devam edeceğini belirtti.Tahılalan mahalle muhtarı İsa Akkurt Belediye Başkanına kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada; “Harran ilçemizde hummalı bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Bütün enerji ve eforumuzu bu yolda harcıyoruz. Tahılalan mahallemizde başlattığımız kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız bitti. Diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.Editör: Ahmet Şen